Урюпин Степан Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Урюпин
- Имя
- Степан
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 16 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 360
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12336. УРЮПИН СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ, 27 л., Тотемск. у., Фетиньинск. в. Н. С. 6 уч. Тотемск. у. Ст. Ст. 180 п. «б», 220, лиш. св. 1 г. 4 м. П. В. З. С. 16/І—24.
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