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Постаногов Максим Филиппов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Постаногов
Имя
Максим
Отчество
Филиппов
Дата исполнения приговора
14 март 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 407
Источник
Скан
Оригинальная запись
91685. ПОСТАНОГОВЪ, МАКСИМЪ ФИлипповъ (онъ же Бастаноговъ). Мастер. в. и зав. Ножовскаго, Соликамск. у., 37 л.; — Пермск. О. С., 2 ч. 1643 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 14 Марта 908. | 905 52603 170¹ М. | 904 100701 169 М.

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