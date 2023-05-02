Баландин Илья Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баландин
- Имя
- Илья
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 12 декабрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 70962. БАЛАНДИНЪ, ИЛЬЯ СТЕПАновь. К. Шадрин. у., Крестовск. в., д. Кокуя, 21 г.; — М. С. 2 уч. Курган. у., 12, 6 п. 13, 169, 2 и 5 п. 170 и 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 12 Дек. 906.
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