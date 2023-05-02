Миленевский Григорий Станиславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Миленевский
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Станиславов
- Дата исполнения приговора
- 01 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 162
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33675. МИЛЕНЕВСКІЙ, ГРИГОРІЙ СТАНИславовъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Заславля, 28 л., рд. въ д. Нагачевкѣ, Жуковск. в., Заслав. у.; — Житомір. О. С. (въ 4 р.), 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 1 Апр. 905. | 903 41886 1655 У. | 99 75496 154 У. | 201 75619 169 М.
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