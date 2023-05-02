Чистяков Федор Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чистяков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 08 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 355
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11778. ЧИСТЯКОВ, ФЕДОР ЕФИМОВИЧ, 34 л. Гр. Звенигородск. у., Павловск. в., с. Иванова; — Р. Т. г. Тамбова. Присвоение, лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. до 1 г. Исп. 8 авг 920.
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