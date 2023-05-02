Суслин Федор Илларионов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Суслин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Илларионов
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35850. СУСЛИНЪ, ФЕДОРЪ ИЛЛАРІОновъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Рязан. г., Спасск. у., Ряжск. в., 35 л.; — Ревельск. О. С. (въ 4 р.), 2 ч. 1655 У., арест. отд. г. Исп. 28 Марта 905. | 904 7479 172 М. | 99 77564 169 М. | 902 112031 1655 У.
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