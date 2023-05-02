Шуйкин Федор Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шуйкин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 380
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13182. ШУЙКИН ФЕДОР ИВАНОВИЧ, 56 л., Вязниковск. у., Мсторск. в. и с. Н. С. 4 уч. Вязниковск. у. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 30/ІХ—26.
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