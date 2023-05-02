Загаштов Али Тогланов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Загаштов
- Имя
- Али
- Отчество
- Тогланов
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46799. ЗАГАШТОВЪ, АЛИ ТОГЛАНОВЪ. Под. с., жит. с. Ахлова, Сунжен. отд., 32 л.; — Владикавказ. О. С., 115, 134, 135, 149 и 2 ч. 1455 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 4 Мая 905.
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