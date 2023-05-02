Щербаков Василий Евстафьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щербаков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Евстафьевич
- Дата исполнения приговора
- 27 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 390
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13352. ЩЕРБАКОВ ВАСИЛИЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ, 48 л., г. Вышнего-Волочка. Н. С. 2 уч. Вышневолоцк. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 8 м. и пор. пр. 3 3 г. П. в. з. с. 27/ІѴ—24.
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