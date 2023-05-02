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Королева Зинаида Григорьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Королева
Имя
Зинаида
Отчество
Григорьевна
Дата исполнения приговора
14 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 189
Источник
Скан
Оригинальная запись
6616. КОРОЛЕВА ЗИНАИДА ГРИГОРЬЕВНА, 35 л., б. Екатеринбургск. у., Режевск. в. и завода, В. Т. Триб. Сев.-Восточн. окр., Ст. 140а, лиш. св. 3 г., Исп. 14 февр. 923.

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