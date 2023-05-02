Литовченко Федор Кононович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Литовченко
- Имя
- Федор
- Отчество
- Кононович
- Дата исполнения приговора
- 05 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 230
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8124. ЛИТОВЧЕНКО ФЕДОР КОНОНОВИЧ, 25 л., Новозыбковск. у., Новорабск. в., с. Карповичи. В. Т. Западно-Сибирск. окр. Ст. ст. 85 ч. 3, 205в, лиш. св., 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 5 марта 923.
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