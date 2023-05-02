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Литовченко Федор Кононович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Литовченко
Имя
Федор
Отчество
Кононович
Дата исполнения приговора
05 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 230
Источник
Скан
Оригинальная запись
8124. ЛИТОВЧЕНКО ФЕДОР КОНОНОВИЧ, 25 л., Новозыбковск. у., Новорабск. в., с. Карповичи. В. Т. Западно-Сибирск. окр. Ст. ст. 85 ч. 3, 205в, лиш. св., 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 5 марта 923.

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