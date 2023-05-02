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Етеревсков Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Етеревсков
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
23 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 129
Источник
Скан
Оригинальная запись
4510. ЕТЕРЕВСКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 66 л., Усть-Медведицк. окр., Кременск. ст., х. Фролова. Н. С. 4 уч. Усть-Медведицк. окр. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 23 июля 923.

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