Непарономов Семен Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Непарономов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 21 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 158
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5028. Непарономов Семен Семенович, 26 л. Гр. Перемышльск. у. Железцевск. в., с. Козлова; — Калужск. Ревтриб. Агитация против призыва, лиш. св. 2 г. Исп. 21 июля 919.
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