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Кирягин Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кирягин
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 169
Источник
Скан
Оригинальная запись
5922. КИРЯГИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 25 л., Мелекесск. у., Б.-Кандалинск. в. и с., Н. С. 1 уч. г. Барнаула, Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л., Исп. 30 сент. 923.

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