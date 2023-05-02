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Шарапов Лаврентий Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шарапов
Имя
Лаврентий
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 358
Источник
Скан
Оригинальная запись
11903. ШАРАПОВ, ЛАВРЕНТИЙ ФИЛИППОВИЧ, 44 л. Гр. Великолуцк. у., Загарск. в., д. Луканова; — Н. С. 1 р. Великолуцк. у. Кража, лиш. св. 5 л. по амн. нак. сокр. на 2½ г. Исп. 23 окт. 920.

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