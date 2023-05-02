Чайковский Захариаш
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чайковский
- Имя
- Захариаш
- Дата исполнения приговора
- 06 август 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 325
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46545. ЧАЙКОВСКІЙ, ЗАХАРІАШЪ. Марьянъ Игнатьевъ. Мщ. г. Ченстохова, 20 л., рд. въ г. Скерневицахъ; — Петроков. О. С., 114, 134, 135, 140,9, 1 ч. 1655 и 1 п. 1659 У., тюр. 2 м. Исп. 6 Авг. 906-46545/а. ЧАЙКОВСКІЙ, МАРІАНЪ-ЗАхаръ Игнатьевъ. Мщ. г. Ченстохова, 21 г.; — Петроков. О. С., 134, 135, 13, 2 ч. 1655 и 1603 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 3 Мая 906. Спр. напеч. въ Вѣд. 906 г. подъ № 40319, счит. недѣйствительной. | 907 46545 1855 У. | 901 57659 169 М. | 903 74605 169 М.
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