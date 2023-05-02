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Очир-Гаряев Алтым

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Очир-Гаряев
Имя
Алтым
Дата исполнения приговора
18 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
7320. ОЧИР-ГАРЯЕВ АЛТЫМ, 25 л., Калмыцк. авт. обл., б. Привалжкс. у. с. Джакуевского. Н. С. б. Приволжск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. Исп. 18 марта 923.

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