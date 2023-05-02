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Ананьев Михаил Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ананьев
Имя
Михаил
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
11 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
129458. ананьевъ, Михаилъ николаевъ. Сн. куп. г. Симбирска, 31 г., рд. въ д. Стоговкѣ, Карлинск. в., Сенгилеев. у.; — Казан. С. П., 1 ч. 104 Уг. У., крѣп. 1 м. Исп. 11 Іюня 909.

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