Ананьев Михаил Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ананьев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129458. ананьевъ, Михаилъ николаевъ. Сн. куп. г. Симбирска, 31 г., рд. въ д. Стоговкѣ, Карлинск. в., Сенгилеев. у.; — Казан. С. П., 1 ч. 104 Уг. У., крѣп. 1 м. Исп. 11 Іюня 909.
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