Дронов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДронов Алексей Николаевич

Дронов Алексей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дронов
Имя
Алексей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
13 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 118
Источник
Скан
Оригинальная запись
4102. ДРОНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 20 л., Тульск. у., Зайцевск. в., д. Бутырки. Тульск. Губревтриб. Ст. 184 ч. 1, лиш. св. 10 л и пор. пр. 5 л. Исп. 13 февр. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.