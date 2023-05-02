Дронов Алексей Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дронов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 13 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 118
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4102. ДРОНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 20 л., Тульск. у., Зайцевск. в., д. Бутырки. Тульск. Губревтриб. Ст. 184 ч. 1, лиш. св. 10 л и пор. пр. 5 л. Исп. 13 февр. 923.
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