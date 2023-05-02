Труфанов Степан Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Труфанов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 354
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12122. ТРУФАНОВ СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ, 23 л., Алтайск. г. Н. С. 2 уч. Хабаровой, у. Ст. 180 п «б», лиш. св. 1 г. 10 м. и пор. пр. 2 г. П. В. З. С. 28/ІІІ—24.
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