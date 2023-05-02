Манаков Иван Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанаков Иван Савельевич

Манаков Иван Савельевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Манаков
Имя
Иван
Отчество
Савельевич
Дата исполнения приговора
23 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
8702. МАНАКОВ ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ, 38 л., Челябинск. у., Долгодеревенск. в., с. Харлушовского. Н. С. 3 уч. Челябинск. у. Ст. 140а, лиш. св. и пор. пр. 1½ г. Исп. 23 июня 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.