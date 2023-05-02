Манаков Иван Савельевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Манаков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Савельевич
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8702. МАНАКОВ ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ, 38 л., Челябинск. у., Долгодеревенск. в., с. Харлушовского. Н. С. 3 уч. Челябинск. у. Ст. 140а, лиш. св. и пор. пр. 1½ г. Исп. 23 июня 923.
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