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Вавилин Иван Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вавилин
Имя
Иван
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
__ декабрь 1910
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 64
Источник
Скан
Оригинальная запись
47604. ВАВИЛИНЪ, ИВАНЪ ОСИПОВЪ, 32 л. Ряд. изъ к. Муромск. у., Новосельск. в., д. Федуриной; — Владимирск. О. С., 30 Нояб. 910, 152¹, 1646 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г., съ зач. 1 г. и 1 дн. предв. заключ. Исп. въ Дек. 910. 908 31665 169 М. | 906 17067 169 М.

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