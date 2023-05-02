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Кондрашев Леон Макарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кондрашев
Имя
Леон
Отчество
Макарович
Дата исполнения приговора
06 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
6378. КОНДРАШЕВ ЛЕОН МАКАРОВИЧ, 37 л., Тульск. у., Зайцевск. в., д. Кривопаново, Н. С. 3 уч. г. Тулы, Ст. 140а, лиш. св. 1г. 6 м., Исп. 6 апр. 923.

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