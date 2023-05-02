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Онучин Игнатий Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Онучин
Имя
Игнатий
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
29 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 204
Источник
Скан
Оригинальная запись
7203. ОНУЧИН ИГНАТИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, (он же МОШЕВИТИН, ВЛАДИМИР), 31 г.,Вятск, у., Мишиновск. в., л. Кунилево. И\Н. С. Городск. уч. г. Чебоксары. Ст. 180, лиш. св. 3 г. Исп. 29 авг. 923.

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