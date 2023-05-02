Тарпанов Семен Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тарпанов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 18 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 322
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99147. ТАРПАНОВЪ, СЕМЕНЪ ФЕДОровъ, 28 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Угличск. у., в. и с. Климентьева; — СПБ. О. С., 16 Мая 911, 152¹, 1 ч. 1647, 2 ч. 1653 и 1663 У., арест. отд. 1½ г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 18 Іюля 911. | 908 41496 2 ч. 1655 У. | 904 75468 1 ч. 1647 У. | 905 58141 172 М., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 102622.
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