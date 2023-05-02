Бармина Фекла Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бармина
- Имя
- Фекла
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37638. БАРМИНА, ФЕКЛА ИВАНОВА. К. Онежск. у., Мардинск. в., д. Павлоборской, 25 л., рд. въ г. Онегѣ; — Архангельск. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 9 и 1 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 3 м. Исп. 11 Мая 905. | 903 38350 169 М. | 902 49763 169 М.
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