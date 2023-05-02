Гришаев Алексей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гришаев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46296. ГРИШАЕВЪ, АЛЕКСѢЙ ИВАНОВЪ. К. Балашовск. у., 1-й Ивановск. в., с. Алексѣевки, 29 л.; — 3. Н. 7 уч. Сордобск. у., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 1 Іюня 905.
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