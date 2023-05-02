Чуйкин Николай Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чуйкин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 03 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 454
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141316. ЧУЙКИНЪ, НИКОЛАЙ МАТВѢЕВЪ. Каз. ст. Бѣломечетской, Баталпашинск. отд., 20 л.; — Екатеринодар. О. С. 16 Сент. 909, 115, 134, 135, 2 ч. 139, 149, 152, 1452, 3 п. 1453 и 1 ч. 1454 У., каторж. раб. 6 л. и 8 м. Исп. 3 Нояб. 909.
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