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Чуйкин Николай Матвеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чуйкин
Имя
Николай
Отчество
Матвеев
Дата исполнения приговора
03 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 454
Источник
Скан
Оригинальная запись
141316. ЧУЙКИНЪ, НИКОЛАЙ МАТВѢЕВЪ. Каз. ст. Бѣломечетской, Баталпашинск. отд., 20 л.; — Екатеринодар. О. С. 16 Сент. 909, 115, 134, 135, 2 ч. 139, 149, 152, 1452, 3 п. 1453 и 1 ч. 1454 У., каторж. раб. 6 л. и 8 м. Исп. 3 Нояб. 909.

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