Бурнашев Матвей Прокопьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурнашев
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Прокопьевич
- Дата исполнения приговора
- 29 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 926. Бурнашев Матвей Прокопьевич, 16 л., Якутск. АССР, Якутск. окр., Борогонск. улуса, с. Сызатского. Н. С. 6 уч. Якутск. окр. Ст. 147, лиш. св. 4 м. П. в. з. с. 29/ѴІ—26.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.