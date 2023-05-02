Каленов Николай Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Каленов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 19 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 118
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3996. КАЛЕНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 23 л., Алатырск. у., Ждамировск. в, с. Сыреси. Ульяновск. Губсуд. Ст. ст. 95, 142, 180 п. «б», лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 19/ѴІ—24.
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