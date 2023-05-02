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Левчук Иван Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Левчук
Имя
Иван
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
11 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
33080. ЛЕВЧУКЪ, ИВАНЪ ТИМОФЕЕВЪ (онъ же Самбуруковъ). К. Бердичев. у., Пузырецк. в., с. Большихъ Низгуръ, 17 л., рд. т. же у., Спичинецк. в., въ с. Жидовцахъ; — Кіевск. О. С., 12, 18, 169 и 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 11 Марта 905.

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