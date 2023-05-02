Бахтиагов Мухамет Аминев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бахтиагов
- Имя
- Мухамет
- Отчество
- Аминев
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129932. БАХТІАговъ, мухаметъ аминевъ. К. Кузнецк. у., Анненковск. в., с. Пендѣлки, (возр. неизв.); — У. Чл. Саратовск. О. С. по Кузнецк. у. 10 Сент. 909, 512 У., по зачисл. въ военн. службу, воен. тюр. 3 м. Исп. 29 Сент. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.