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Бахтиагов Мухамет Аминев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бахтиагов
Имя
Мухамет
Отчество
Аминев
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
129932. БАХТІАговъ, мухаметъ аминевъ. К. Кузнецк. у., Анненковск. в., с. Пендѣлки, (возр. неизв.); — У. Чл. Саратовск. О. С. по Кузнецк. у. 10 Сент. 909, 512 У., по зачисл. въ военн. службу, воен. тюр. 3 м. Исп. 29 Сент. 909.

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