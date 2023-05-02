Сорокин Владимир Тимофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сорокин
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Тимофеевич
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 330
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12188. Сорокин Владимир Тимофеевич, 25 л., Ленинградск. г., Лужск. у., Хмеро-Посолодинск. в. и д. Ленинградск. Губсуд. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 12 окт. 926.
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