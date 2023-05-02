Фирсова Елизавета Александровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фирсова
- Имя
- Елизавета
- Отчество
- Александровна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7713. ФИРСОВА, ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА, 36 л., Гр. Яронск. у., Полевицк. в., д. Червилдорской,; Н. С. 1 уч. Яремск. у., Убийство, прин. раб. 1 г. условно
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