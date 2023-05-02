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Демидов Иван Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Демидов
Имя
Иван
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
03 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 77
Источник
Скан
Оригинальная запись
46428. ДЕМИДОВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. К. Ярослав. г., Ростов. у., Вощажниковск. в., д. Демьяновой, 25 л.; — М. С. Бутырск. уч. г. Москвы (во 2 р.), 8 п. 170 М., тюр. 3½ м. Исп. 3 Іюня 905. | 904 96622 169 М.

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