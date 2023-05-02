Демидов Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демидов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46428. ДЕМИДОВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. К. Ярослав. г., Ростов. у., Вощажниковск. в., д. Демьяновой, 25 л.; — М. С. Бутырск. уч. г. Москвы (во 2 р.), 8 п. 170 М., тюр. 3½ м. Исп. 3 Іюня 905. | 904 96622 169 М.
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