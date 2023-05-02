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Липатов Алексей Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Липатов
Имя
Алексей
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
17 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 230
Источник
Скан
Оригинальная запись
8097. ЛИПАТОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, 63 л., Сергачск. у., Юрьевск. в., с. Воротынца. Нижегородск. Губсуд. Ст. 184 ч. 1, лиш. св. 3 г. Исп. 17 дек. 923.

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