Ильин Егор Данилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ильин
- Имя
- Егор
- Отчество
- Данилович
- Дата исполнения приговора
- 17 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 111
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3775. ИЛЬИН ЕГОР ДАНИЛОВИЧ, 17 л., Тамбовск. у., Покров-Пригородн. в., д. Пушкари. Тамбовск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «в», 1 ч. 184, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 17/ХІ—24.
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