Тымков Павел Трофимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тымков
- Имя
- Павел
- Отчество
- Трофимов
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 414
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140240. ТЫМКОВЪ, ПАВЕЛЪ ТРОФИМОВЪ. К. Ананьевск. у., Пасицельск. в., с. Перелетовъ, 45 л.; — Одесск. О. С. 23 Сент. 909, 134, 135, 13, 1489 и 2 ч. 1490 У., каторж. раб. 6 л. Исп. 5 Нояб. 909.
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