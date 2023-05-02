Репкиц Киприян Гаврилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Репкиц
- Имя
- Киприян
- Отчество
- Гаврилович
- Дата исполнения приговора
- 12 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 214
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28141. РЕПКИЦ, КИПРИЯН ГАВРИЛОВИЧ, 52 л. Гр. Гродненск. у., Скидалык. в., д. Риссок; — С. Н. Смольнинск. р. 1 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 12 июня 920.
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