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Балаш Станислав Филиппов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Балаш
Имя
Станислав
Отчество
Филиппов
Дата исполнения приговора
25 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 28
Источник
Скан
Оригинальная запись
45085. БАЛАШЪ, СТАНИСЛАВЪ ФИЛИПповъ. К. Свенцян. у., Шеметовск. в., 18 л., рд. въ г. Вильнѣ; — М. С. 4 уч. г. Вилъны, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 25 Апр. 905.

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