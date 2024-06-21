Коробов Тарас Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коробов
- Имя
- Тарас
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 21 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35108. КОРОБОВЪ, ТАРАСЪ ПЕТРОВЪ. К. изъ сс.-посел. Каинск. у., Кыштовск. в., д. Новочекиной, 33 л., рд. Путивльск. у., въ в. и с. Крупцѣ; — М. С. 4 уч. Каинск. у., 1 ч. 177 М., тюр. 4 м. Исп. 21 Іюля 907. | 97 8856 1655 У. | 96 36036 169 М. | 94 40668 1647 У. | 92 23356 170¹ М.
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