Дзюбановский Иосиф Евгеньев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дзюбановский
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Евгеньев
- Дата исполнения приговора
- 13 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37889. ДЗЮБАНОВСКІЙ, ІОСИФЪ ЕВгеньевъ. Мщ. в. и м. Дашева, Липовецк. у., 18 л., рд. въ м. Новомъ-Дашевѣ, т. же в. и у.; — Уманск. О. С., 134, 135, 140, 148, 152 и 1 п. 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. М. С. 8 уч. Липовецк. окр. отъ 22 Іюля 908 г. (169 М. — т. 4 м.), тюр. 4 м. Исп. 13 Февр. 909.
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