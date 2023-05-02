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Костырин Степан Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Костырин
Имя
Степан
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
29 июль ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
16132. КОСТЫРИН, СТЕПАН СЕМЕНОВИЧ, 34 л. Гр. Петропавловск. у., Песковск. в., с. Богоявленского; — Н. С. 4 уч. Тамбовск. у. Убийство, лиш. св. 1½ г., с зач. 21 д. пр. з. Исп. 29 июля 620.

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