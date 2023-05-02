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Огнев Василий Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Огнев
Имя
Василий
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
31 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 261
Источник
Скан
Оригинальная запись
9656. Огнев Василий Степанович, 46 л., Тверск. г., Старицк. у., Страшевск. в., д. Черниговой. Ленинградск. Г. С. Ст. 142, лиш. св. 8 л. П. в. з. с. 31 июля 926.

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