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Чуланов Петр Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чуланов
Имя
Петр
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 455
Источник
Скан
Оригинальная запись
141323. ЧУЛАНОВЪ, ПЕТРЪ ВАСИЛЬЕВЪ (онъ же Любашинъ). К. Сердобск. у., Бековск. в., с. Нарышкина, 25 л.; — Саратов. О. С., 134, 135, 1489 и 2 ч. 1490 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 24 Сент. 909.

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