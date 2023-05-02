Букаляк Леопольд Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Букаляк
- Имя
- Леопольд
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45461. БУКАЛЯКЪ, ЛЕОПОЛЬДЪ ИВАновъ. К. Ченстохов. у., гм. Гута-Старая, д. Остатній Грошъ, 24 л.; — Петроков. О. С. (въ 3 р.), 114, 134, 135, 9 и 1651 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 2 м. Исп. 16 Мая 905. | 900 69542 169 М. | 900 44464 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.