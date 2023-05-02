Абдурасулев Курбан
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абдурасулев
- Имя
- Курбан
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44645. АБДУРАСУЛЕВЪ, КУРБАНЪ. Сельск. жит. кишл. Чандыра, Даульск. в., Самаркандск. у., 37 л.; — Самаркандск. О. С (въ 3 р.), 4 п. 134, 135, 152 и 1639 У. и Выс. маниф. 904 г., каторж. раб. 4 г. Исп. 3 Мая 905.
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