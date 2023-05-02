Абдурасулев Курбан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдурасулев Курбан

Абдурасулев Курбан

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абдурасулев
Имя
Курбан
Дата исполнения приговора
03 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
44645. АБДУРАСУЛЕВЪ, КУРБАНЪ. Сельск. жит. кишл. Чандыра, Даульск. в., Самаркандск. у., 37 л.; — Самаркандск. О. С (въ 3 р.), 4 п. 134, 135, 152 и 1639 У. и Выс. маниф. 904 г., каторж. раб. 4 г. Исп. 3 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close