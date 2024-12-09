Бобков Алексий Прокофьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бобков
- Имя
- Алексий
- Отчество
- Прокофьев
- Дата исполнения приговора
- 04 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35858. БОБКОВЪ, АЛЕКСИЙ ПРОКОФЬевъ. К. Богородск. у., Запанорск. в., д. Горы, 33 л., рд. въ г. СПБ.; — Ярослав. О. С., 2 п. 134, 135, 152, 1647 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 31148, арест. отд. 3 г. и 3 м. Исп. 4 Окт. 908. | 903 756 1655 У. | 96 15425 169 М. | 99 88529 1655 У.
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