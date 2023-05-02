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Ганский Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ганский
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
10 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
1342. Ганский Николай Иванович, 23 л., Крымск. АССР, г. Керчи. В. Т. Чернфлота Ст. ст. 85, а, 92. 1 ч. 113, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 10/Ѵ—26.

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