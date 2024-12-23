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Кузьмичев Сергей Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузьмичев
Имя
Сергей
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
31 март 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 265
Источник
Скан
Оригинальная запись
87551. КУЗЬМИЧЕВЪ, СЕРГѢЙ ВАСИЛЬевъ. К. Дмитріевск. у., Ольховск. в., с. Калиновки, 43 л.; — 8. 11. 4 уч. Дмитріев. у., 13 и 169 М., тюр. 2 м. Исп. 31 Марта 908 (д. № 107 — 908.).

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